Lone er ny Føtex-chef i Skive

- Planen har været, at jeg skulle have jobbet, hvis der skulle komme et »hul« i en butik, som havde min interesse, og der har jeg været lidt ude efter Skive, siger Lone Vestergaard.



Hun er ny varehuschef for Føtex i Skive, hvor hun afløser Henrik Smed, der har fået job hos Føtex i Ikast.



Lone Vestergaard bor i Viborg, hvor hun i flere år har arbejdet i Føtex.



- Jeg har været rigtig mange år i Føtex i Viborg. Jeg begyndte i Vejle og var et smut i Horsens. Så var jeg i rigtig mange år servicechef hos Føtex i Viborg. Så blev jeg personalechef i nogle år, og i tre til fire år var jeg nonfood-chef, fortæller den nye varehuschef, som er 42 år.



For to år siden tog varehuschefen i Viborg, Frank Kass, til hovedkontoret i Årslev ved Aarhus for at varetage et projektarbejde. I den forbindelse fik Lone Vestergaard ansvaret for butikken i Viborg:



- Jeg var varehuschef, mens Frank var væk. Jeg fik et vikariat på et år, indtil Frank i slutningen af 2015 kom tilbage, fortæller Lone Vestergaard.



- Jeg synes, butikken i Skive er en rigtig fin butik med en fin størrelse. Det er en butik på størrelse med butikken i Viborg, de to minder meget om hinanden.



Hvilke forandringer vil kunderne mærke, efter du er tiltrådt i Skive?



- Det er svært at sige. Jeg synes, vi i forvejen har en fin butik. I 2015 blev der lavet en større ombygning i food-afdelingen, som blev renoveret, og det fungerer rigtig fint. Jeg synes, det er lavet som en super god løsning, og grøntafdelingen har fået et nyt look. Men ellers går jeg meget op i, at der skal være friske varer. Frugt og grønt skal være i orden, og det samme skal vores bager- og slagterafdeling. Vi kan bare noget med vores ferskvarer, som jeg gerne vil være med til at udvikle, svarer Lone Vestergaard.



- Vi har en rigtig fin butik i Skive med hensyn til non-food, hvor der altid er gode tilbud. Jeg har selv været nonfood-chef i flere år, så derfor tænker jeg også, at der kan jeg lave noget sjovt.

