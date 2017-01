Brandfolk måtte rykke ud til røg i kælderen

Et pillefyr skabte tidligt fredag eftermiddag så stor røgudvikling i en kælder i Villaparken i Balling, at der blev slået alarm til brandvæsenet.



Meldingen lød på en skorstensbrand.



Den tilkaldte indsatsleder fra Nordvestjyllands Brandvæsen, Jan Nygaard Christensen, behøvede dog ikke beordre brandslangerne rullet ud.



»Vi konstaterede, at der var tale om et pillefyr, som der havde været noget røgudvikling omkring, sandsynligvis fordi skorstenen var stoppet til,« fortæller indsatslederen, der ikke kunne gøre andet end at sørge for, at der blev ringet efter en skorstensfejer.

Af: