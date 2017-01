Fem anmeldelser: Stærk medicin stjålet fra plejehjem

Morfin og lignende stærke, smertestillende præparater er stjålet fra Balling Ældrecenter over en længere periode.



I alt har politiet fra februar til november 2016 modtaget fem anmeldelser om tyveri af medicin.



Det er endnu uvist, hvem gerningsmanden er.



Formand for Balling Ældrecenters kontaktråd Ina Kristensens tanker går til personalet:



- Det er vigtigt, at det bliver opklaret, så mistanken kan fjernes. Så der ikke skal være mistanke hinanden imellem i personalegruppen, siger hun.



Balling Ældrecenter har gjort flere tiltag for at dæmme op for problemet.



- Det her ser vi med stor alvor på, siger Marianne Frost, stedfortrædende pleje- og visitationschef i Skive Kommune.



Politiet efterforsker sagen, men har endnu ikke fået et gennembrud i sagen

