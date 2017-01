En lammer i Lemvig

Skive fH missede fredag aften potentielt den direkte oprykning til Ligaen. På udebane led skibonitterne nemlig et nederlag på 27-28 til Lemvig-Thyborøn og vil derfor med overvejende sandsynlighed være 4 point efter Nordsjælland, når weekendens runde er overstået.



Det blev en kamp, SfH’erne aldrig fik fat i. Og heller aldrig fortjente at få fat i. Spillet var langsomt, uinspireret og uopfindsomt i samtlige 60 minutter og slet ikke på et niveau, der var acceptabelt for et hold på rækkens andenplads.



Skive fik ydermere U-landsholdsspiller Mathias Bitsch sendt til tælling med en ankelskade midtvejs i første halvleg, så det var en gennemført dårlig aften.



