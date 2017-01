Skive med job - og penge i kassen

Der er positive meldinger om beskæftigelse og erhvervsklima - og der er penge i kommunekassen.



Sådan tegner billedet lige nu for Skive Kommune, og det er en glædelig start på 2017, som forhåbentlig vil vise sig at være selvforstærkende, så udviklingen yderligere trækker i positiv retning til gavn for borgere og egn.



Som omtalt her i avisen fredag viser en lokal måling, at 27 procent af de adspurgte virksomheder på Skive-egnen forventer flere ansatte medarbejdere i 2017 end i 2016. Kun fem procent af de lokale virksomheder forventer, at det går den anden vej. Det er et glædeligt varsel.



I forvejen har Skive-egnen - sammenlignet med resten af landet - en relativ lav ledighed, og på den baggrund er det forståeligt, at de lokale virksomheder i målingen giver udtryk for, at »tiltrækning og fastholdelse« af borgere, virksomheder og kvalificeret arbejdskraft er helt i top blandt ønskerne for, hvad Skive Kommune især skal arbejde med. Vejnet, mobildækning og kontakt mellem kommunen og virksomhederne er også vigtigt, men i en periode med kamp om kvalificeret arbejdskraft har borgmester Peder Christian Kirkegaard (V) ganske ret i, at det er en sag, hvor kommune og virksomhed har »en klar fælles dagsorden«.



Skive Kommune har samtidig penge i kommunekassen. Mange penge. Berlingske bragte forleden en oversigt over, hvad kommunerne har sparet op i likviditet, og tallet for Skive var 414 millioner kroner. Det er mere end Viborg, næsten tre gange så meget som Mors og næsten dobbelt så meget som Holstebro. Faktisk gav de 414 millioner kroner Skive en niendeplads for Jylland-Fyn-kommunerne, og det er da godt gået.



Samlet er kommunernes likviditet vokset fra 24,7 milliarder kroner i 2009 til 39,5 milliarder kroner, og det har fået finansminister Kristian Jensen (V) til at opfordre de velpolstrede kommuner til at sætte skatten ned.



Skive Kommune bør lytte til finansministeren - uden at solde en solid økonomi op. Men det er borgere og virksomheder, der har bidraget til en stor kommunal pengetank, og alene derfor vil det heller ikke være unaturligt at føre en del af pengene tilbage i skattelettelser lokalt. Det kan også være med til at både fastholde og tiltrække borgere og virksomheder.



Kristian Jensen burde dog samtidig lytte til kommunerne, som mener, at de har haft for snævre rammer til anlægsudgifter - herunder til veje og skoler.



Når der er penge i kassen, vil der samtidig være mange bud på, hvad de skal bruges til - og da ikke mindst i et valgår! Skive Kommune bør fastholde en grundlæggende sund økonomi, men der bør også være plads til prioriterede satsninger og lettelser til gavn for egn, borgere og virksomheder.



Helt overordnet er det glædeligt, at Skive Kommune har et stærkt økonomisk fundament, og at det lokale erhvervsliv i overvejende grad har positive forventninger til 2017, hører med til glæden.



Selv fødselstallet er - som omtalt her i avisen for nylig - begyndt at stige i Skive Kommune. Det er også et godt tegn på en positiv tro på fremtiden for vores egn.



O.D.

