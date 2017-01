Skal hjemmehjælperen og pædagogen løbe stærkere?

Der er et modsætningsforhold, når man læser om danske borgere, der gemmer formuer i udlandet og det evige pres, der er på offentligt ansatte.



Vi taler om velhavende danskere, der sikkert har deres på det tørre, og har muligheder og en passende mængde frækhed til at undgå at bidrage til vores fællesskab.



Samtidig kan vi læse om hjemmehjælpere, pædagoger, sygeplejersker m.fl., der ikke føler at tiden slår til, når de skal hjælpe børn, syge og ældre, som har behovet for disse faggruppers varme hænder.



I 2016 smed en kendt fødselslæge på Rigshospitalet håndklædet i ringen, fordi han ikke mente han kunne stå model til de kritiske forhold der er på hans fødeafdeling.



Senest skriver Dansk Sygepleje Råd om en kirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, som har fået et påbud fra Arbejdstilsynet. Der var betydelige problemer med arbejdspresset på afdelingen, som medførte fejl i behandlingen af patienter. Som en af de ansatte siger: »Vi kan ikke nå mere – i hvert fald ikke hvis vi skal følge behandlingsgarantien og fortsat være så effektive«.



Offentlige arbejdspladser har i en årrække oplevet besparelser. Som medarbejder føles det som en endeløs række af nedskæringer og forringelser. I disse år har regeringen fastsat en årlig besparelse på 2 procent.



Det lyder måske ikke af så meget, men det kommer oven i rækken af tidligere besparelser. Man skruer lige en lille bitte mere på »spare-skruen« og håber på at det ikke rigtig mærkes. Men hjemmehjælperen, pædagogen, SOSU´en og sygeplejersken kan mærke det.



De går ned med stress og mange går hjem fra arbejdet og føler ikke, at de leverede det, som de havde intentioner om.



På flere plejecentre er der kun en nattevagt, som er afhængig af at tilkalde en kollega ude i hjemmeplejen, når det brænder på. Hjemmehjælpere kan have op til 18 besøg i løbet af en vagt. Flere kommer bagud i deres køreplan og kan ikke indhente det indenfor normal arbejdstid. Nogle tør ikke skrive det på som overtid. De har ingen pauser og når nogle gange ikke på toilettet.



På daginstitutionerne har pædagogerne svært ved at nå omkring børn med særlige behov. Det er ikke fordi, de fagligt ikke kan magte opgaven, men fordi alle andre børn også har behov for at blive set, hørt eller har brug for opmuntring/trøst.



Personalet skal hele tiden prioritere og kan ikke altid følge op det der er sat i gang. Det stemmer ikke overens med den viden, der findes om vigtigheden af tilstrækkelig og tidlig indsats.



Nej, det er ikke behagelig læsning, men det er virkeligheden derude. Og nej, hjemmehjælperen, pædagogen og de andre varme hænder i det offentlige skal ikke løbe stærkere. Der skal bremses op.



SF har foreslået en lille velfærdsskat, modsat de borgerlige, som arbejder på skattelettelser. Indtil det kan blive til virkelighed, skal SKAT oprustes igen, så vi kan få en effektiv skatteinddrivelse. Vi skal have fat i dem, der ikke vil bidrage til fællesskabet, så vi kan få råd til nogle ordentlige arbejdsforhold for de offentlige ansatte. Det fortjener de i allerhøjeste grad.



Ole Primdahl,



bestyrelsesmedlem,



SF Holstebro,



Vindelevgård 192,



7830 Vinderup

