Erik Mortensen - en uvidende hykler

21.12 forsøgte Erik Mortensen at imødegå mit læserbrev »Ralf Pittelkow - en uvidende hykler« - ikke ved brug af argumenter, endsige kendsgerninger - men alene ved hjælp af en stribe skældsord, påstande om at jeg vrøvler o.s.v.



Han mener, at Den Korte Avis (DKA) i mine og andre på venstrefløjens øjne bruger en retorik, som vi ikke bryder os om, så vi ønsker »avisen« lukket. Jeg har ikke hørt om én eneste på venstrefløjen, som ikke er bedøvende ligeglad med DKA, ligesom dens retorik ikke forstyrrer vores nattesøvn.



For DKA har ikke nogen politisk indflydelse overhovedet. De mennesker - for eksempel EM - der gider læse den, er dem som i forvejen har et hadlignende forhold til muslimer, bygget på angst for (det) fremmede, uvidenhed og misinformation - og de bruger så DKA til at blive bekræftet i deres holdninger og slipper derved for anstrengende tankevirksomhed.



Og det flytter ikke noget som helst.



Man må forvente, at noget der kaldes en avis, primært består af journalistik - men der er næppe nogen ud over ejerne, Erik Mortensen og andre på den yderste højrefløj, der vil beskylde DKA for at bedrive journalistik.



Nogle af de fornemste journalistiske principper er, at man i sit arbejde ikke lader sig påvirke af sine personlige holdninger, at man dokumenterer de informationer, man bringer - og i det hele taget holder sig til sandheden. Men jeg har ikke hørt nogen med indsigt i journalistik beskylde DKA for at respektere nogen af disse principper.



Tværtimod, og af samme grund har de ikke meldt sig ind i Pressenævnet, idet det så formentlig ville dømme dem for lemfældig omgang med sandheden og presseetiske regler et par gange om ugen.



EM har tilsyneladende svært ved at koncentrere sig om at kommentere mit læserbrev, så han kommer vidt omkring og benytter også lejligheden til at pukke på Danmarks Radios P3, som ifølge ham har »opfordret deres lyttere til at kontakte virksomheder, der annoncerer i DKA, så de kan få annoncerne stoppet«.



Det er korrekt, at det blev sagt af en journalist, men ledelsen gav ham omgående en alvorlig advarsel, så det er ren manipulation at påstå, at DR opfordrede. I øvrigt burde den pågældende medarbejder efter min mening sættes til at tømme papirkurve.



Og EM fortsætter sin manipulation ved at fortælle, hvordan en række virksomheder, som stoppede deres annoncer i DKA, »valgte at »betale« beskyttelsespenge til en lille flok vildfarne personer, der gerne vil bestemme her til lands.« Hvad det er for penge, de har betalt, hvem de har betalt dem til, og hvad de beskytter imod - det melder EM’s historie ikke noget om, ligesom han heller ikke indvier os i, hvem de vildfarne personer er. Rent vås.



EM lader sig - som så mange andre på hans fløj - ikke distrahere af kendsgerninger og interesserer sig ikke det mindste for argumenter. Og det er trist. Jeg har for sjov bedt typer som ham på Facebook om venskab - for at se, hvordan de tænker, og måske få en diskussion med dem. Jeg mener nemlig, der er brug for, at folk fra hele det politiske spektrum står sammen om at finde ud af, hvordan vi bekæmper ISIS og andre terrorister og især vores frygt for dem, hvordan vi modvirker radikalisering, og hvordan vi undgår tilstrømningen af mennesker, som ikke er flygtninge men alene kommer her for at få en økonomisk bedre tilværelse.



Men det er endnu ikke lykkedes mig at få nogen fra EM’s fløj med på den idé. De foretrækker at styrke hadet og at bekæmpe ALLE muslimer, bl.a. ved at påstå, at de ALLE er som den promilledel af muslimerne, som går ind for Sharia, stening og andre vanvittige ting.



Det har de ingen dokumentation for, og de er bedøvende ligeglade med enhver dokumentation for det modsatte og bliver mere og mere gal på mig, jo mere dokumentation jeg disker op med, kalder mig idiot, naiv, forræder og hvad de ellers kan finde på i mangel af argumenter.



Jeg kaldte Pittelkow (ejer af DKA) hykler, fordi han på den ene side klagede over, at nogen angreb hans ytringsfrihed, og på den anden side ignorerede et læserbrev, som jeg sendte til hans »avis«.



Det synes EM er helt i orden fordi, skriver han: »Magen til vrøvl skal man da lede længe efter, måske er det årsagen til, at dit indlæg ikke er bragt.« Og dermed har EM så også afsløret sin holdning til ytringsfrihed: Hvis jeg skriver noget, som EM er uenig i og mener er noget vrøvl - så mister jeg min ytringsfrihed. Det fortæller en hel del om, hvilket samfund vi får, hvis personer som Erik Mortensen og Ralf Pittelkow får magt som de har agt.



Niels Graverholt,



Skelagervej 230,



8200 Aarhus N

