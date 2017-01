Glat føre gav uheld

En enkelt person er kørt til tjek på hospitalet, men umiddelbart er der ikke sket nogen personskade i forbindelse med, at tre biler lørdag eftermiddag kort før klokken 17 var impliceret i et glatføreuheld på Hobrovej ud for nummer 9 ved Højslev.



Det oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi, Simon Skelkjær.



Falck rykkede talstærkt ud, fordi meldingen i første omgang lød på, at der var fastklemte ved ulykken, men det var ikke tilfældet, oplyser vagtchefen.



Det har sneet siden sidst på eftermiddagen, og ifølge politiets oplysninger skete uheldet, fordi det var sne- og isglat, og flere af bilerne ramte hinanden i forbindelse med, at en af bilisterne kørte i grøften.



- Vejdirektoratet oplyser, at der bliver saltet i hele politikredsen, tilføjer vagtchefen.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: