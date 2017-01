Unge snusede til ungdomsuddannelser

Lørdag tog elever på både teknisk skole og handelsskolen i Skive en ekstra skoledag og stod klar at vise kommende elever og deres forældre rundt, så de kunne få et glimt af miljøet og stemningen på skolen.



For de unge har masser af muligheder, og skolerne holder åbent hus flere gange om året for at klæde de unge på til at træffe beslutningen om, hvor de helst vil gå.



14-årige Morten Bækdal fra Skive var en af de unge, der sammen med sin mor Viola Bækdal besøgte Handelsgymnasiet.



- Jeg vil gerne have noget viden om, hvad jeg skal i min fremtid - det bliver enten her eller på STX (det almene gymnasium, red.), siger Morten Bækdal.



- Jeg synes, det godt kan være svært at finde ud af. Jeg ved endnu ikke, hvad jeg skal, fortsætter han.



Morten Bækdal går i 8. klasse, så han har et års tid at løbe på, inden beslutningen skal træffes.



- Det giver god mening at tage til åbent hus allerede i år, for det er ikke noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. Det er en langsommelig proces, hvor man skal finde ud af: »Hvem er jeg?«, siger Mortens mor, der arbejder som lærer på VSD, Vestsallng Skole og Dagtilbud.



- Det er ikke mig, der vælger. Det er vigtigt, at de unge selv vælger, og ikke automatisk gør, hvad vennerne eller måske søskende gør, og derfor er det godt at have et indtryk af, hvad de forskellige skoler står for, siger Viola Bækdal.



- Det lyder spændende herude. Jeg kan godt blive tiltrukket af det herude. Næste lørdag skal vi til åbent hus på STX, for jeg vil gerne være helt sikker, inden jeg begynder, siger Morten Bækdal.



