Farvel til pap

Søndag er sidste dag. Så er det slut med at bruge de gamle klippekort i pap til at betale med i busserne. Og mange kunder har forlængst sagt farvel til pappet.



Det fortæller chauffør Tonni Rusbjerg, da han på busstationen i Skive sidder klar bag rattet i bus nummer 740 mod Viborg via Stoholm.



- Dem, jeg snakker med, er godt klar over, at de nu ikke længere kan bruge klippekortet i pap, siger Tonni Rusbjerg, mens passagererne en efter en stiger ind i bussen.



Ikke én eneste af passagerne på den her afgang fredag eftermiddag hiver et lidt nusset, bøjet klippekort frem for at få brugt de allersidste klip.



I stedet lyder der »pling« efter »pling«, når de stempler ind med deres rejsekort.



Der er også et par passagerer, der har kontanter med og betaler for en enkeltbillet. Og unge studerende, der viser deres personlige buskort til chaufføren.



Nu, hvor klippekortet i pap forsvinder, har mange af kunderne allerede skiftet pap-klippekortet ud med Midttrafik app og køber klippekort på mobilen i stedet.



- De unge bruger bare telefonen, mens det er mere galt for de ældre, ford de bruger ikke smartphone så meget, siger Tonni Rusbjerg.



På turen fra Viborg ind til Skive havde han en tre stykker med, der brugte pap-klippekort.



- For os som chauffører er det godt nok. Det gør det meget nemmere. Vi skal ikke sidde og kræve penge ind og lave kortene, men jeg kan godt se det fra de ældres synspunkt, at de er mere trygge ved kortet i pap, siger Tonny Rusbjerg, som i en del år har været chauffør hos De Blaa Busser i Skive.

