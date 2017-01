Højhus-byggeri sat på stand-by: Danske Bank-hus bliver helt forandret

Et op til syv etager højt hus på hjørnet af Østergade og Torvegade i Skive må vente.



Til gengæld lægger ejerne af Danske Bank-huset i Østergade i Skive op til en snarlig, stor modernisering af dét hus.



Det skal have ny facade af mursten, og der skal lægges to etager plus et såkaldt penthouse øverst på det.



Fagfolk hos Skive Kommune finder blandt andet, at den foreslåede ny facade af mursten er en god løsning.



- Det håber vi også, at politikerne kan se, siger Knud Bjerre, der er med i gruppen af ejere af huset.



Jens Peder Hedevang, formand for Teknik- og Miljøudvalget, er en af de politikere, som i næste uge skal tage stilling til forslaget.



- Det er et helt andet projekt, end det første, de kom med. Det ser rigtig godt ud. Det bliver meget pænere, end det ser ud nu. Jeg synes også højden ser fornuftig ud, siger Jens Peder Hedevang.



Der vil gå mindst et par år, inden ejerkredsen eventuelt igen begynder at se på et højt hus på hjørnet af Østergade og Torvegade.





