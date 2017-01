Efter voldsom ulykke ved Højslev: 21-årig uden for livsfare

Den 21-årige mand fra Skive, der forrige søndag kom alvorligt til skade ved en færdselsulykke ved Røgind øst for Højslev, er stadig indlagt på kommunehospitalet i Aarhus.



- Hans tilstand er stadig alvorlig, men dog i bedring. Han er udenfor livsfare nu. Sådan lyder meldingen fra hospitalet, siger politiassistent Jens Boesen, lokalpolitiet i Skive, der har haft sagen.



Ved ulykken havnede den 21-åriges bil på taget 57 meter inde på en mark og han blev selv slynget ud af bilen og 12 meter væk. Han har blandt andet fået blødninger i hjernen og brud på rygsøjlen.



- Vi tør ikke sige med sikkerhed, om han har haft sele på. Ved de her meget voldsomme ulykker med smadrede ruder kan der opstå et undertryk, der suger en ud, selv om man har sele på. Sommetider har vi også haft eksempler på, der har været noget galt med selen eller at den ikke har været ordentlig fastspændt, siger Jens Boesen.



Jens Boesen var selv på stedet efter ulykken, der var en såkaldt ene-ulykke.



- Han har svinget, men jeg tror ikke han ville svinge ind ad en indkørsel, som politiet selv tidligere har sagt. I hvert fald er han kommet ud i rabatten og har mistet herredømmet over bilen, siger Jens Boesen.

