Søndag stod Nr. Søby for inspiration til det kommende forårs konfirmationer.



Der var konfirmandmesse i både Søby-Højslev Arena og i forsamlingshuset i Nr. Søby.



I Søby-Højslev Arena talte man omkring 1700 gæster i løbet af dagen. Det er en rekord for konfirmandmesser i arenaen.



Også arrangørerne af den mindre messe i forsamlingshuset er glade.



- Den gik over al forventning. Vi er meget tilfredse. Det er kun en fordel, at der er to konfirmand-messer i Nr. Søby samme sag. Det trækker flere til. Der var også konfirmand-messe i Viborg søndag. Den besøgte nogle, der var i Nr. Søby, også, fortæller Joan Villumsen, ejer af Joans Blomsteri i Højslev, der var med til at arrangere messen i forsamlingshuset.



Billedet her er fra det første af tre modeshows for og med konfirmander, som blev givet i Søby-Højslev Arena.

