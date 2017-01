Ballade - og et biluheld

Politiet blev natten til søndag to gange kaldt til værtshusene for enden af Nordbanevej i Skive på grund af uro.



Vagthavende kan ikke oplyse hvilke af værtshusene, uroen fandt sted på.



Klokken 01.46 blev en patrulje kaldt til stedet, da en 17årig dreng fra Skive ikke ville acceptere, at han er for ung til at blive lukket ind på værtshuse. Det hjalp politiet ham med at forstå.



03.14 blev politiet igen kaldt til stedet, da to mænd lavede ballade på et værtshus. Der var tale om en 36årig fra Vridsted og en 23årig fra Skive. De to efterkom det ikke, da personalet bad dem om at opføre sig ordentligt. Politiet bortviste dem - og de vil få en bøde for overtrædelse af Restaurationsloven.



Klokken 16.52 lørdag eftermiddag blev politiet kaldt til Hobrovej ved Halskov, efter en kvinde på 52 år fra Hvidbjerg kørte i grøften. Kvinden bremsede angiveligt, da hun var ved at køre op bag i en forankørende. Herved kørte hun i grøften. Kvinden blev kørt til skadestue. Ifølge politiet kom hun ikke alvorligt til skade.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: