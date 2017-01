Pointdeling i Roslev

Med 20-20 på måltavlen og to hold, der ikke rigtigt vidste, om de skulle juble eller ærgre sig, så kom søndagens lokalderby i Roslev mellem HRH 74 og Stoholm IF til vejs ende.



Det var nok Stoholm, der havde mest grund til ærgrelse med en føring på 13-17 med 20 minutter igen - og altså kun tre gæste-mål i kampens sidste tredjedel.



Stoholm førte også 16-19 , men trods udvisninger, så åd HRH sig tilbage og en velskydende Niclas Søvsø stod for udligningen med små 2 minutter igen.



Begge hold var i angreb til en afgørelse - men uden der for alvor blev budt ind for et sejrsmål.



Topscorer for hjemmeholdet blev Søvsø og Peter Brix, hver med 5. For Stoholm scorede Dennis Haahr samme antal.



Fuld reportage i bladet mandag.

