Hundeskov og å-stier er særligt ramt af hjerte-lungeorm

Især hunde, der luftes i hundeskoven, langs åen eller langs naturstien i Skive er blandt dem, som får konstateret hjerte-lungeorm.



Både på Roslev Dyreklinik og Skive Dyrehospital mærker personalet en effekt af Skive Folkeblads artikel om en stigning i antallet af hunde, der får konstateret hjerte-lungeorm.



På Roslev Dyreklink fortæller dyrlæge René Hovgaard Sørensen, at flere bekymrede hundeejere har kontaktet personalet.



- Vi har fået mange telefonopkald vedrørende hjerte-lungeorm. Dels fra folk, som har læst artiklen, og dels fra folk, som følger med på klinikkens Facebook-side. Nogle er også faldet over Pia Kåbers artikel om hjerte-lungeorm på Roslev Dyrekliniks hjemmeside. Mange ringer for at få rådgivning. Jeg vil tro, at vi de seneste dage har haft mellem 15 og 20 henvendelser dagligt, siger René Hovgaard Sørensen.



På Skive Dyrehospital siger dyrlæge Helle Houmøller, at personalet har fået »pænt travlt«.



- Vi har modtaget mange prøver. Folk vil meget gerne have det undersøgt. Der kommer også mange prøver de næste dage, flere har allerede varslet det, og mange hundeejere kommer bare ind med materialet. Vi har fundet flere positive prøver, men vi har ikke fået alle prøver gennem-analyseret endnu.

