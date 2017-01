Bilist snittede holdende bil og kørte i grøften

Efter at have snittet en anden bil, der holdt i vejsiden, fortsatte en bil på Hobrovej videre ud i grøften, oplyser lokalpolitiet i Skive.



Det skete mandag omkring klokken 12.



To biler holdt i vejsiden, hvor der blev gjort klar til, at den ene kunne trække den anden.



Den kvindelige 31-årige bilist fra Skals kørte ad Hobrovej mod øst ved Højslev. Hendes bil snitter den bagerste bil, fortsætter langs med slæbetovet og den forreste bil uden at gøre skade, hvorefter hun kørte i grøften. Lokalpolitiet i Skive oplyser, at der ikke var nogen personskade .



Thue Grum-Schwensen



ts@skivefolkeblad.dk

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her