Skattekrig eller fredelig skilsmisse

Storbritannien vil ikke snige sig ud af nødudgangen, når det forlader det europæiske fællesskab. I den længe ventede tale tirsdag i London, hvor premierminister Theresa May - efter syv måneders tænkepause - orienterede om de britiske planer for at forlade EU, gjorde hun det klart, at der bliver tale om en såkaldt hård brexit.



Der vil ikke opstå en situation, hvor man kan tale om, at Storbritannien er associeret medlem eller er halvt inde eller halvt ude af EU, understregede premierminister May, som i den senere tid ofte er blevet kaldt Theresa Maybe, fordi hendes exit-strategi har været uvis, siden briterne 23. juni sidste år stemte sig ud af EU.



Resultatet af afstemningen i juni blev først og fremmest tolket som et klart signal om, at briterne ønsker kontrol med egne grænser og hindre en så massiv indvandring, som det har været tilfældet. Og et signal om, at man ikke ønsker at betale så mange penge til EU.



Begge dele tog Theresa May konsekvensen af, da hun tirsdag slog fast, at Storbritannien ikke ønsker at forblive i det indre marked. I stedet brugte hun formuleringen »størst mulig adgang til det indre marked på et fuldkommen gensidigt grundlag gennem en omfattende handelsaftale«. Altså mulighed for varernes fri bevægelighed mellem Storbritannien og EU, men ikke arbejdskraftens fri bevægelighed.



Det ligner på forhånd et klart nej fra EU. Holdningen er fast: Adgang til det indre marked er også en accept af fri bevægelighed af arbejdskraft fra de øvrige EU-lande.



Blandt mange venlige ord om de øvrige EU-lande og fælles fordele ved en britisk exit fra EU kom Theresa May også med en trussel. Hvis briterne ikke får lov at handle toldfrit med EU, vil briterne sænke selskabsskatten så meget, at internationale investorer og virksomheder vil foretrække Storbritannien frem for EU-landene.



En krig på at sænke skattesatserne for internationale selskaber har ingen glæde af - hverken Storbritannien eller EU. Oppositionspartiet Labour har allerede været ude at markere modstand mod lavere selskabsskat.



Forhandlingerne om Storbritanniens farvel til EU går i gang senest med udgangen af marts. Fra dansk side er man indstillet på et fortsat tæt forhold til briterne, når de træder ud. Statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde tirsdag i Folketingets spørgetime, at den danske »attitude vil være samarbejdsorienteret«, og at »vi har ikke besluttet, at Storbritannien skal forlade EU. Vi er kede af det«.



Forhåbentlig er de andre EU-medlemslande også indstillet på så godt et fremtidigt forhold til briterne som muligt. Straffeaktioner overfor Storbritannien fører ingen vindere med sig. Næsten halvdelen af den britiske eksport går til de 27 andre EU-lande, mens »kun« seks procent af den samlede danske vareeksport afsættes i Storbritannien.



Hvilken handelsaftale de kommende forhandlinger fører til i løbet af de næste to år, er det umuligt at vide. Men mere bureaukrati og en eller anden form for told vil påføre de eksporterende virksomheder i både Storbritannien og EU ekstra omkostninger.



Dertil kommer usikkerheden på en række andre områder. Udstationerede medarbejdere fra eksempelvis danske virksomheder har hidtil kunnet arbejde i Storbritannien uden at søge opholdstilladelse - og vice versa - men det er langt fra sikkert i fremtiden. Desuden har mange danske studerende taget dele af eller hele uddannelsen i England og som EU-borgere kun betalt cirka en fjerdedel af, hvad studerende fra ikke-EU-lande betaler.



En britisk udmeldelse vil også betyde, at EU-borgere i Storbritannien ikke længere vil være beskyttet af EU-retten. Det kan for eksempel bevirke, at rettigheder fra den danske sygesikring vil forsvinde i det britiske.



Vanskelige skilsmisseforhandlinger venter. Håbet er, at skilsmissen ikke bliver så uforsonlig, at parterne efterfølgende ikke kan få hverdagen til at fungere fornuftigt. Storbritannien og EU har også brug for hinanden efter skilsmissen.



Skattekrig i stedet for en fornuftig samarbejdsaftale er ikke vejen frem.



O.A.

Mere debat i Skive Folkeblad

Bestil abonnement her