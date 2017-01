Når regnedrengene regerer

»Politikerne er kun interesserede i at trække fakta ud af debatten, og dagspressen har ikke længere kræfterne til at være vagthund«.



Sådan gav direktør for tænketanken Kraka, Peter Mogensen, søndag i Politiken udtryk for sin bekymring for den offentlige debat i Danmark, som han finder forfladiget og substansløs.



Ifølge Peter Mogensen - der i øvrigt selv har været politisk kommentator, politisk rådgiver for Poul Nyrup Rasmussen og ministersekretær for Mogens Lykketoft - foretrækker politikerne i dag at tale gennem Twitter, og hr. og fru Danmark får stadig sværere ved at følge med i en mere og mere kompliceret samfundsudvikling.



At den offentlige debat ofte mangler substans er desværre kun en del af problemet. Den substans, der trods alt ligger til grund for den politiske diskussion, er næsten udelukkende baseret på beregninger og modeller fra Finansministeriet. Netop Finansministeriet har så store ressourcer af veluddannede fagfolk, at ministeriet er at betragte som en kæmpe tænketank i forhold til de få private, politisk uafhængige tænketanke. Dominansen betyder, at der sjældent bliver stillet spørgsmålstegn ved Finansministeriets beregninger. På den måde nærmer vi os en situation, hvor det alene er Finansministeriets »regnedrenge«, der tegner samfundsudviklingen.



Hvis politikere i regeringen og Folketinget ikke har adgang til kvalificeret modspil til Finansministeriets modeller, er det jo reelt økonomerne og de andre embedsmænd, der regerer.



Partier som Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten har tidligere kritiseret Finansministeriets regnemonopol.



Der mangler kvalificeret modspil, så der kan rejses en velfunderet debat om samfundets udvikling. Det modspil kan komme fra politisk uafhængige tænketanke, hvis flere organisationer og brancher ser behovet og yder økonomisk støtte til dem. De enkelte politiske partier har tilsyneladende ikke ressourcerne til det.



Kraka-direktør Peter Mogensen ridsede søndag i Politiken det demokratiske problem således op: Hvis vi skal sætte folk - og ikke mindst politikerne - i stand til at træffe de rigtige beslutninger, skal de også have mulighed for at få fat i fakta. [...] Så er det afgørende, at politiske partier bliver udstyret med nogle værktøjer, som de kan bruge til at præsentere alternativer.



Som omtalt på denne plads i går kommer langt de fleste indflydelsesrige embedsmænd i ministerierne fra de samme universiteter med de samme uddannelser - og de samme holdninger til, hvordan samfundets udfordringer tackles. Mange løsninger bygger på centralisering af funktioner - en centralisering, som set i helikopterperspektiv ser fornuftig ud. Hvordan befolkningen reagerer på centraliseringen, er bare ikke regnet ind i modellen. Og Danmark i virkeligheden ser ikke altid ud som Danmark i et regneark. I de økonomiske modeller går tingene åbenbart aldrig galt.



Når store, forkromede systemer så viser sig ikke at kunne præstere resultater - som blandt andet det fælles inddrivelsessystem af gæld til det offentlige, EFI - stiger modviljen hos danskerne. En modvilje, der rettes mod politikerne, som søsatte systemet. Måske fordi de ikke var blevet præsenteret for alternativer.



O.A.

Mere debat i Skive Folkeblad

Bestil abonnement her