Hurra for Haderup - nu gælder det Ringkøbing

Forleden førstebehandlede vi i Folketinget etableringen af omfartsvejen ved Haderup, og der var bredt flertal for nu at gennemføre den længe ventede forbedring af trafikken omkring rute 34, hvor der generelt har været store problemer med fremkommelighed omkring Haderup og hvor ikke mindst den tunge trafik har generet lokalbefolkningen. Det er der god grund til at glæde sig over.



Etableringen af Haderup-omfartsvejen følger af en række vej-investeringer, der i marts 2013 blev besluttet under den tidligere socialdemokratisk ledede regering, herunder bl.a. etableringen af Holstebro-motorvejen, ny fjord-forbindelse ved Frederikssund, nyt tilslutningsanlæg ved Odense og udbygning af Køge Bugt-motorvejen.



I øvrigt gode eksempler på at Socialdemokratiet er dybt optaget af at sikre bedre veje, fjerne trængsel og forbedre fremkommeligheden i hele landet, samtidig med at vi også prioriterer at forbedre den kollektive trafik, herunder hurtigere togforbindelser vestpå i Danmark.



I de kommende vejpolitiske aftaler er der også god grund til at kigge vestpå, og det er for mig en af de vigtige prioriteringer, at vi nu får gang i etableringen af en 2+1 mellem Ringkøbing og Herning, som vi har talt om så længe i det vestjyske. Også her er der problemer med fremkommeligheden og en opgradering af vejstrækningen vil have stor betydning for de mange erhvervsvirksomheder i området.



Jeg ser derfor frem til at regeringen kommer med et konkret udspil, der kan være med til styrke infrastrukturen omkring en vigtig del af produktions-Danmark, til gavn for både virksomheder og befolkningen.



Mogens Jensen,



medlem af Folketinget



og næstformand



for Socialdemokraterne,



Christiansborg,



1240 København K

