DR-krikken

Johannes Langkildes kones krikke har angiveligt kostet DR 70.000 kroner i transport til USA, hvilket beløb vi danskere nu så betaler via licensen.



Johannes Langkilde har angiveligt/formentlig en ansættelsesaftale med Danmarks Radio også omfattende krikketransporten.



Nu er dette beløb »peanuts« i forhold til de over 50 millioner kroner, DR for nogle år siden spenderede på et Melodi-Grandprix på Refshaleøen ved København.



Og efterveerne heraf mærker DR-seerne i det daglige i form af et væld af genudsendelser, som er gratis/billige.



Og således undgår DR formentlig og behændigt dyre nyproduktioner.



Disse Grand-Prix-damer og -herrer, som øjensynligt havde frit slag, har virkelig kostet kassen - og dette mærkbart.



Og klap så lige hesten ...



Med venlig hilsen



Svend H. Pedersen,



Vandværksvej 28,



6340 Kruså

