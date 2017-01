God eller dårlig smag i munden

To år med Madservice og udvalget med Mette Nielsen i spidsen følger stadig udviklingen, nu med et smagspanel. Jeg har ikke behov for at tænke ret lang tid på, at hvis det her madpanel skal prøvesmage maden, ja så ved Madservice det på forhånd. Så er maden nok i orden .



Hvis maden er så perfekt og udvalget er tilfreds med kvaliteten, så indfør det på rådhuset eller lad hele byrådet være med i smagspanelet, som nogle foreslår. At Mette Nielsen sammenligner det med, at så skel hele byrådet også ud og måle fortove eller tjekke vandstanden i Gudenåen er, for at bruge hendes egne ord, helt ude i skoven. Det er maden til vores svageste borgere, vi taler om.



Eller måske kunne Mette Nielsen være interesseret i at komme i praktik på Madservice og selv se,



hvordan maden til de gamle laves og smage på den. Det kan vel nok lade sig gøre, selvom man har en dårlig arm.



Det er i hvert fald nemt at tage politisk ansvar, hvis politikerne ikke engang imellem kommer ud og oplever, hvad de byder borgerne.



Jeg vil da håbe at udvalget har en rigtig go smag i munden efter at have læst dette , men jeg har en opfattelse af, at det kun er formandens ord der kommer frem, da man næsten ikke hører noget fra de øvrige medlemmer.



Nu er det jo spændende om vi får lidt mere at vide om deres holdning til Madservicen, når vi nærmer os kommunevalget.







Jens Hedegaard



Ulvedalsvej 1,



Havredal, 7470 Karup

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her