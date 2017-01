Niels Graverholt - en naiv venstrefløjsperson

Nu ved jeg ikke om vi taler om det samme læserbrev. Du skriver, at jeg har svaret på dit læserbrev 21.12 med overskriften »Ralf Pittelkow – en uvidende hykler«. Det er ikke en overskrift, jeg har set i avisen. Men et svar har jeg skrevet til dig, indrømmet.



Jeg forstår ikke dine holdninger og meninger. Lige som jeg har på fornemmelsen, at du heller ikke vil forstå mine holdninger/bekymringer til den masseindvandring der i dag foregår, bla. af mennesker med en muslimsk baggrund. Som du skriver, tilhører du venstrefløjen i dansk politik. Det er nok ikke overdrevet hvis jeg fornemmer, at det er helt ude på den yderste venstrefløj du befinder dig.



Du skriver, at Den korte avis’ retorik ikke forstyrrer din nattesøvn. Meget muligt, men det forstyrrer min nattesøvn, at der er personer som dig, der ikke har set, eller vil indse faren for Danmark, med den udvikling der er i gang med masse indvandringen, fra muslimske lande.



Indtil videre har der været ført en politik ikke alene i Danmark, men i hele Europa, der i den grad er på vej til, at ødelægge vores i dag harmoniske land. Jeg vil lige fortælle dig, at selveste ansvarshavende chefredaktør Ole Dall på den radikale Skive Folkeblad fornylig skrev i avisens leder »Så bliver det endnu mere afgørende, at Europas lande erkender, at der er et behov for at få håndteret både asylansøgninger og illegale indvandring helt anderledes årvågent og affektivt, hvis problemerne ikke skal vokse«.



Den udtalelse faldt i kølvandet på det tragiske der skete i Berlin, hvor 12 mennesker helt urimeligt blev dræbt. Du skriver, at jeg er en person, der gider læse Den korte avis. Ja, det gider jeg. Jeg er nemlig ikke doven, hvis du gad, kunne man håbe på, at du måske havde en anden indgangsvinkel til en debat, men nu ved jeg så hvorfor, du ikke har den vinkel. Når jeg skriver fakta (som du også indrømmer) vedr. Danmarks radio, hvorfor er det lige pludselig manipulation fra min side?



Du indrømmer, at er der er muslimer, godt nok ikke så mange, der går ind for stening og andre vanvittige ting. Noget af en indrømmelse fra en person fra den yderste venstrefløj. Efter rigtig mange menneskers opfattelse er det sådan, at man som muslim ikke kan nøjes med at »købe« en del af »pakken« (religionen) Hvis den religion de kommer med får magt, som den har agt, ja så er selv dine dage talte, hvis du ikke vil underkaste dig. Lad så være med, at foregøgle andre noget andet. Jeg er også godt klar over, at i mennesker på den yderste venstrefløj ikke ønsker det Danmark jeg kendte og elskede. Men jeg kan love dig for at der bliver flere og flere der har set faren i den udvikling der har været i gang i de sidste 30 -40 år.



