Når man går i gang med et nyt år er der masser at se frem til og glæde sig til. Skive Kommunes likviditet gør med rette mange banker misundelige. I efteråret kom der endelig et konkret forslag til anvendelse af Slagterigrunden, hvor byrådet - ifølge Skive Folkeblad - kun afventer at Danish Crown finder de fornødne investorer og lige før jul kunne man læse at et meget stort flertal i Skive Byråd mener at realiseringen af BIG BLUE Skive går afsindigt stærkt.



Så kan man altid diskutere definitionen på hurtighed og om en kommune på Skive Kommunes størrelse bør have en kassebeholdning, der med hastige skridt nærmer sig en ½ mia.



Med forslaget til bebyggelse af slagterigrunden og store dele af BIG BLUE SKIVE intakt er det ikke planer, der mangler og som hvis de bliver realiseret (måske) kan give Skive flere tusinde nye borgere og rigtigt mange nye arbejdspladser. Og det er også rigtigt godt at man sætter store summer af til BIG BLUE SKIVE i de kommende års budgetter.



Men hvis det skal lykkes tror jeg at det kræver mere end det.



Hvis projekterne i et eller andet omfang skal kunne lade sig gøre. skal Skive Byråd turde satse 100 % på projektet og ikke mindst gå forrest. Retfærdigt eller ej men sådan er det i andre kommuner og sådan vil det også blive i Skive. Og skal så store projekter realiseres løftes disse ikke som en ekstra opgave i den kommunale forvaltning og via ansættelse af en ekstra medarbejder.



Vil gerne gentage det forslag, som jeg fremkom med for snart 1½ år siden:



Få etableret et selskab, hvor kommunen har flertallet af indskudskapitalen. Lad selskabet agere på et forretningsmæssigt grundlag, udnyttende de fordele, det vil have både at kunne agere forretningsmæssigt og have de kommunaløkonomiske muligheder.



Lad selskabet være omdrejningspunktet over det lange udviklingsperspektiv for at få skabt en fremtidig bydel, som skal være attraktiv at bo og arbejde i, og som også er spændende at besøge.



Giv selskabet de muskler og det personale , der skal til for at kunne planlægge, fundraise og agere i et tæt samarbejde med forvaltning og private investorer.



Få lavet konstruktionen således at selskabet kan stifte gæld til diverse offentlige formål og evt. køb af grunde. Ja, bid i det »sure æble« og køb de dele af slagterigrunden, som er planlagt til offentlige formål.



Brug de gode erfaringer man har med Skive som energikommune, så bydelen står som et fælles bud på hvorledes man kan gøre en forskel.



Og i stedet for endnu et aktivitetscenter synes jeg at man skal bruge muligheden til at lave fremtidens plejecenter på slagterigrunden. Kort sagt byg nyt og flyt plejecentret i midtbyen downtown. Sælg derefter de gamle bygninger i Møllegade til boligformål så får vi både flere borgere til midtbyen og samtidigt kan få skabt et fremtidssikret plejecenter på slagterigrunden.



Og hvis interessen er tilstede så lad det nye (almene) boligbyggeri, der er planlagt på Slagterigrunden blive et stort seniorbofællesskab, hvor raske og lidt svagere ældre kan udnytte de fælles faciliteter, som et nyt plejecenter vil kunne frembringe.



Dyrt vil man sige. Men investeringen i flere ældre plejekrævende vil komme alligevel. Og man vil kunne få lavet byudvikling flere steder i Skive By.



Vil man det og også gå forrest med placering af offentligt byggeri omkring »BIG BLUE SKIVE« ja, så kommer opbakningen også. For mig at se er der ingen tvivl om at det vil være muligt at kunne tiltrække kapital fra såvel lokale som nationale investorer. De maritime drømme medførte flot hotelbyggeri, Skives 11 stjerner blev finansieret af det lokale erhvervsliv, KCL blev i sin nuværende form kun en realitet via et tæt samarbejde mellem kommune og Spar Vest, Bykunsten blev flot finansieret af en privat investor. Se hvorledes private bl.a. har renoveret Gl. Skivehus og Brogården i de senere år og hvorledes der er planer om boliger i Asylgade og ved den Danske Bank - alt sammen noget, der viser at rigtigt mange gerne vil at Skive udvikler sig.



Men det kræver at man fra byrådets side vil gå forrest. Ikke blot i at bekræfte hinanden i at alting går forrygende stærkt men ved konkret handling.



En by bliver aldrig færdig. En by vil hele tiden udvikle sig og revitalisere sig men det kræver handling og et nytårsønske – som jeg tror at mange deler – er at Skive Byråd også i handling bliver drivkraften og omdrejningspunktet for Skives fremtidige vækst.



Per Jeppesen,



Hans Tausensvej 28, 7800 Skive

