Højvande driller: Værft vil sikres mod oversvømmelse

På bådebyggeriet Værftet på havnen i Skive er man meget interesseret i at få en dialog med Skive Kommune om, hvad man kan gøre for at sikre Værftet mod oversvømmelse.



I januar 2015 gik det helt galt under højvande.



Muren rundt om Værftet holdt stand, men højvandet underminerede det værn mod oversvømmelse, muren skulle være. Vand trængte under det og stod som en gejser op inde på værftet. Det oversvømmede værftet i løbet af kort tid.



Under højvandet mellem den 26. og 27. december sidste år blev Værftet også oversvømmet på grund af, at vand trængte gennem jorden og ind på Værftet. Oversvømmelsen blev dog ikke så voldsom som for snart to år siden.



- Muren og de pumper, vi har, er ikke nok, når vandet står tilstrækkeligt højt. Det er ikke nogen holdbar situation for os, oplyser Lars Klok, indehaver af Værftet.



Muren rundt om Værftet kan klare op til to meter over normal vandstand. Men det er ikke til megen hjælp, når jorden under Værftet i hvert fald nogle steder er sådan, at vand kan bane sig vej gennem den under højvande.



På Værftet har man blandt andet drøftet, om man med et dige kan forebygge oversvømmelse af Værftet.



Skive Kommune meddeler, at man gerne vil drøfte problemet med Lars Klok.

