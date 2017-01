Rektor advarer: Skive Gymnasium ramt af fnat

Lars Erik Nielsen, rektor på Skive Gymnasium og HF, har onsdag sendt en besked ud til alle elever via skolens intranet, efter to elever er blevet ramt af den smitsomme sygdom fnat, der skyldes en lille mide, der graver sig ind i huden.



- Der var en, der kom og sagde, at jeg lige skulle vide, at to elever er ramt af sygdommen, og så synes jeg, at alle skal vide det. Vi er på et sted, hvor vi tager på dørhåndtag og krammer hinanden, så det fint, at alle er bevidste om det, siger Lars Erik Nielsen.



De elever, der er ramt er fnat, er under behandling, oplyser Lars Erik Nielsen, der er klar til at gøre en indsats for at mindske smitterisikoen.



- Når man er i behandling, smitter sygdommen ikke, men der kan jo gå nogle rundt, der har de samme symptomer med kløe, og for at mindske risikoen for smitte vil vi sætte ekstra spritautomater op, så eleverne kan have så rene hænder som muligt, siger Lars Erik Nielsen.



Cecilie Priess, der er tidligere elevrådsformand, fortæller, at eleverne tager deres forholdsregler. - Vi synes nok, det er en smule klamt, og vi tænker lidt mere over det, når vi befinder os i sofagrupperne og i kantinen, hvor der er mange folk. Vi vasker også vores hænder oftere end normalt, siger Cecilie Priess.



Fnat er en smitsom og meget kløende infektion, der skyldes en lille mide. Ifølge Netdoktor.dk kan fnat brede sig som en løbeild, hvor mange børn og unge er samlet og tæt på hinanden - for eksempel i børnehaver og skoler.



Fnat overføres, når befrugtede hunmider gnaver sig ind i huden og danner små gange, hvor de lægger æg.



Der skal tæt kropskontakt til for at overføre smitten, primært seksuel kontakt, tæt kontakt børn mellem eller mellem familiemedlemmer.

