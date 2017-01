Svært at få helt bugt med brand

Det tog omkring tre timer at få helt bugt med en brand i en ældre ladebygning på en landejendom på Stenborgvej ved Vejby udmark.



- Dele af bygningen faldt sammen over blandt andet nogle dæk. Det medførte en voldsom røgudvikling, hvor det var svært at orientere sig, så det skulle vi først have bugt med. Først derefter kunne vi komme helt ind i lommerne af branden og få den slukket helt, fortæller indsatsleder Jan Christensen. Brandfolk fra Falck-stationerne i både Balling og Skive rykkede ud til branden.



På intet tidspunkt var andre bygninger i fare. Det lykkedes også at redde den ene ende af den gamle ladebygning.



Alarmen gik onsdag kort efter middag - klokken 12.17. Og omkring klokken 15.20 kunne brandfolkene køre hjem igen.



- Somme tider kan slukningsarbejdet være mere besværligt end andre, siger Jan Christensen, der er indsatsleder i Skive Kommune for Nordvestjyllands Brandvæsen.

