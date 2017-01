Brand i lade ved Vejby

På en landejendom i nærheden af Vejby er der brand i nogle ældre tilbygninger.



Det oplyser politiet i Midt- og Vestjylland, som på nuværende tidspunkt ikke ønsker at give yderligere oplysninger.



Skive Folkeblad erfarer dog, at der er tale om en ejendom på Stenborgvej.



Alarmen gik klokken 12.17. Omkring klokken 14 var brandslukningen stadig i gang, og det ulmede fra tilbygninger, det var gået ud over.

