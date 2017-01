Skibonit hjalp landskendt cykel tilbage til ejermand

Da 22-årige Thor Nørskov fra Aarhus lørdag eftermiddag fik stjålet sin meget specielle cykel ved Netto i Jægergårdsgade i Aarhus, efterlyste han den på Facebook.



Flere tusinde valgte at dele opslaget, og søndag fik han så en besked om, at cyklen var blevet sat til salg i Facebook-gruppen »Til salg i Skive og omegn«.



- Jeg er ret sikker på, at det er folk, der har tilknytning til Skive, der har stjålet min cykel, for det er det eneste sted, jeg har hørt, at den skulle være sat til salg, siger Thor Nørskov.



Det var Alexander Kjerting Jensen fra Skive, der tippede Thor Nørskov om cyklen, der var til salg på Facebook.



Det var først, da Alexander Kjerting Jensens far havde delt opslaget fra Thor Nørskov, at han vidste, at der var tale om den stjålne cykel.



- Jeg nåede at se, at det var en fyr, men jeg så ikke, hvad han hed, da jeg bare bladrede videre. Det var først senere, jeg så opslaget om den stjålne cykel, siger Alexander Kjerting Jensen.



Alexander Kjerting Jensen havde lagt mærke til cyklen, da den er meget speciel.



Thor Nørskov har dekoreret stellet med Anders And-tegneserier, og dele af hjulene er neon-grønne.



Selv om Alexander Kjerting Jensen ikke kunne give Thor Nørskov et navn, kunne han fortælle ham, at cyklen var blevet sat til salg i »Til salg i Skive og omegn«.



Tirsdag eftermiddag fik Thor Nørskov to beskeder om, at cyklen var set i en baggård ved den samme Netto, som cyklen var stjålet fra.



- Der er nogle, der har fået kolde fødder, og jeg er meget taknemmelig. Jeg havde ikke fået min cykel tilbage, hvis det ikke havde været for Facebook og folks vilje til at ville hjælpe, siger Thor Nørskov.

