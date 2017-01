Føtex i shitstorm: Søgte drenge til radio/tv og piger til parfume

- Det blev omgående ændret. Vi laver selvfølgelig ikke sådan noget igen.



Det er den kontante kommentar fra den nye varehuschef i Føtex, Lone Vestergaard, efter varehuset i Skive blev hvirvlet ind i en shitstorm på Facebook. Stormen blæste op, da der i et stillingsopslag blev søgt drenge til afdelingen radio/tv & isenkram og piger til afdelingen tekstil & parfume.



»Hvorfor er det drenge til tv/radio og piger til parfume/tekstil ... er det ikke en anelse kønsdiskriminerende?« lød det fra en bruger?



Føtex ændrede stillingsopslaget til, at der generelt søges ungarbejdere.



Lone Vestergaard, som ved årsskiftet tiltrådte som ny varehuschef, ærgrer sig:



- Jeg kan kun beklage. Det har slet ikke været vores hensigt. Der er lavet en fejl. Da jeg blev opmærksom på opslaget, fik vi det selvfølgelig ændret med det samme, siger Lone Vestergaard.



Hun mener, at der er lavet en tanke-fejl på baggrund af tidligere ansøgergrupper:



- Der er flest drenge, som søger job i elektronik-afdelinger, og så har vedkommende, som har lavet opslaget, haft det i hovedet. Men der er ikke noget med, at vi skal have drenge til elektronik og piger til parfume. Jeg har været hos Føtex-kæden i mange år, og jeg har altid ansat piger og drenge på kryds og tværs af de forskellige afdelinger, siger Lone Vestergaard.



- Nu er jeg lige startet, og jeg er super ked af, at opslaget lige er kommet på den måde. Det har slet ikke været vores hensigt. Vi vil gerne have en masse ansøgninger og tilbyde mange unge et job. Og når jeg siger »vil gerne have ansøgninger«, så er der heldigvis sket det, at vi har fået rigtig mange ansøgninger. Ansøgningerne fortsætter med at komme ind, og det er jeg glad for.

