Udlejer Hans Jakobsen, Skive, har sat alle sine udlejningsejendomme i Skive til salg.



Prisen for ejendommene er sat til 272,5 millioner.



Den mest markante af Hans Jakobsens ejendomme er Brogården, som Hans Jacobsen satte i stand fra yderst til inderst for nogle år siden, hvilket han blev prist for.



- Med Brogården har Hans Jakobsen sat et aftryk på en markant ejendom i Skive. Restaureringen er sket med nænsomhed og stor respekt for ejendommens karakter, udtaler Skive Kommunes borgmester Peder Christian Kirkegaard til TV MidtVest.



Hans Jacobsen ejer blandt andet også lejlighederne i Sønder Centret, to store ejendomme med lejligheder i Søndergade i Skive, samt ejendomme på Østerbro og i Ågade i Skive.



Ejendomsmægler på salget er Danbolig Erhverv i Kolding. Ifølge Danboligs beskrivelse rummer ejendommene 215 lejligheder og 15 erhvervslejemål. De fleste af lejemålene er nyligt istandsatte og af høj kvalitet, oplyser Danbolig.



En af Hans Jacobsens udlejere er optometrist Hans Bleshøy, der driver sin forretning i Brogården. For ham kom det også som en overraskelse, at Hans Jakobsen vil sælge.



- Vi glæder os da til at blive introduceret til en nye ejer. Vi er meget glade for at være i Brogården, og har bestemt ikke tanker om at flytte. Hans Jakobsen er en meget fin udlejer. Han er imødekommende og lydhør over for det, vi kommer med. Vi er yderst tilfreds med Hans Jacobsen, siger Hans Bleshøy. Den lokale ejendomsmatador, Hans Jakobsen, vil sælge ud af sine mange ejendomme.