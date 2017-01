Det kan ikke være VM det hele...



Lørdag var det Fursund/Sundsøre, der havde æren af at stå som arrangør af DGIs omrejsende mini-håndboldcirkus - og så mange hold havde tilmeldt sig, at der var brug for båded Sundsøre-Hallen i Breum og Fursund-Hallen i Selde.



Op mod 400 børn fordelt på 40 hold spillede mini-håndbold på tværs - og max-total, og stævne-ansvarlige Bianca Baunsgaard Hinge havde nogle dejlige timer.



- Jeg kunne jo ikke være i begge haller, men de meldinger, jeg har fået, siger entydigt, at det ikke kunne gå bedre. Breum havde en smule problemer med at holde tidsskemaet, men ikke noget af betydning, og selv om det sneede, så dukkede alle hold op.



- Der var rigtigt godt med folk i begge haller - og vi siger gladelig ja til at være arrangører igen, hvis vi bliver spurgt, siger hun.



Den arrangerende klub deltog i øvrigt selv kun med to hold.



- Vi har før stået med stævnet - og vi har ret let ved at finde de 15-20 frivillige, som bemander dommerbordene og som »dømmer« kampene, slutter hun.



På siden ses de »skud«, som fotograf Lindy Jørgensen kom hjem med fra Breum.