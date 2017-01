Nabo overvejer advokat for at stoppe forhøjelse af Danske Bank-bygning

Per Haslev ejer en ejendom med seks boliger, som vil miste lys, hvis Danske Bank-huset bliver forhøjet med to etager plus en tilbagetrukket penthouse-etage.



- Jeg har bestemt ikke noget imod, at man bygger højt i Skive, men man bør gøre det, hvor der er plads til det, for eksempel ved Skive Å. Jeg synes ikke, man skal lave en klods i et tæt bebygget område som bykernen, hvor den kommer til at gå ud over naboer, siger Per Haslev.



Hvis Danske Bank-huset bliver forhøjet, som Østergade Skive ApS ønsker, så vil Per Haslevs og fem andre familiers boliger få taget meget lys.



- Jeg forstår ikke, man kan ødelægge en ejendom som min på den måde, siger Per Haslev.



Han vil gøre indsigelse, når lokalplan-forslaget kommer i offentlig høring, og han overvejer at engagere en advokat til at hjælpe sig.

