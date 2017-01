Trump kan kun overraske positivt

28.000 sikkerhedsfolk, herunder folk fra Secret Service, der passer på præsidenten, nationalgarden, det føderale politi (FBI) og det regionale politi er sat ind under indsættelsesceremonien, når republikaneren Donald Trump mellem klokken 17.30 og 18.30 i eftermiddag (dansk tid) officielt overtager præsidentposten i USA og dermed bliver den 45. præsident i Det Hvide Hus.



Gennemsigtige plader af skudsikkert glas skal beskytte de mange vigtige folk foran Capitol-bygningen i hovedstaden Washington. Snigskytter holder øje fra tagene, og FBI undersøger området for stråling og kemiske våben. Der bliver ikke på nogen måde gået på kompromis med sikkerhedsforanstaltningerne.



Over hele kloden venter regeringer og befolkninger spændt på, hvad den 70-årige milliardær og forretningsmand kan skabe af resultater, og spændingen får stort set overalt følgeskab af en vis portion ængstelse. Det har så sandelig ikke været nogen nem opgave for politiske kommentatorer og analytikere at forudsige, hvad amerikanerne og resten af verden har i vente.



Nogen præsidentiel optræden har der ikke været tale om, siden han til overraskelse for stort set alle slog Hillary Clinton ved præsidentvalget 8. november. Som en anden gadedreng sviner »kongen af Twitter«, som Trump ofte kaldes, hvem som helst til med de maksimalt 140 tegn, der kan anvendes i en besked på Twitter.



Donald Trump havde i valgkampen succes med at appellere til de mange amerikanske vælgere, som er dødtrætte af den politiske elite. Det skete blandt andet med tilsvininger af modstandere - både demokratiske og republikanske - og den voldsomme retorik har han stort set fortsat lige siden. Filter er der ikke på hans udtalelser.



Den udbredte skepsis mod Donald Trump behøver nødvendigvis ikke at betyde, at han ikke kommer til at præstere resultater til gavn for USA og andre - eksempelvis Europa. Tiltroen til Ronald Reagan - tidligere skuespiller og guvernør i Californien - var heller ikke stor, da han tiltrådte som præsident i 1981, men hans eftermæle blev langt bedre. Han blev undervejs kaldt »en gal hund« af Anker Jørgensen og »en afdanket B-skuespiller« af Svend Auken, men Reagan endte faktisk med at få afsluttet den kolde krig.



Men det er ikke fair at sammenligne Ronald Reagan med Donald Trump. Reagan havde stor politisk erfaring fra sin guvernørtid i Californien, USA’s folkerigeste stat.



Trump er fuldstændig uden politisk erfaring. Man må håbe, at han trods alt har omgivet sig med velkvalificerede rådgivere. Det tegner ellers ikke på alle områder lige godt. Trump-klanen ventes at få ganske megen indflydelse på den kommende præsidents ageren. For eksempel har han udpeget en 36-årig svigersøn som fredsmægler i Mellemøsten.



Foreløbig har Trump ikke holdt sig tilbage med trusler om mangt og meget - fra at bygge en mur mellem USA og Mexico, på mexicanernes regning, til at lade europæiske Nato-medlemmer sejle deres egen sø i tilfælde af aggressioner fra Rusland. Indgåede handelsaftaler vil han skrotte og derefter undertegne nye med andre nationer for at beskytte amerikanske interesser.



I Europa holder mange landes regeringer vejret ved tanken om, at Trump vil fortsætte sin ukritiske holdning til Rusland og præsident Putin. Trump insisterer på, at Rusland skal være en partner, som kan være med i kampen mod islamisk terrorisme, og derfor vil han have Nato-sanktionerne med Rusland ophævet.



Hvis vesteuropæiske lande føler sig truet af den russiske oprustning og aggressive adfærd, kan de i Trumps optik bare selv optrappe militært.



Det store håb må være, at Donald Trump bliver en langt bedre præsident end ventet. Verden må give ham chancen for at vise det. Selv om halvdelen af den amerikanske befolkning foragter ham, er Trump deres demokratisk valgte præsident, som forhåbentlig vil kaste sin energi ind i arbejdet for alle amerikanere.



Håbet er desværre stærkere end troen på, at han bliver en dygtig præsident.



O.A.

