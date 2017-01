Fartkontrol skal redde liv

Lov er lov. Og lov skal holdes. Det gælder naturligvis også for de fartgrænser, der er fastsat i loven.



Men når det gælder politiets fartkontrol, så skal holde os formålet med fartkontrol for øje.



Det er klart at redde menneskeliv og undgå de ulykker i trafikken, der skyldes for høj fart. Formålet er ikke at skrabe flest mulige penge i statskassen.



På denne baggrund var Venstre dybt skeptisk, da den tidligere røde regering gennemtrumfede en firedobling af antallet af fotovogne fra 25 til 100.



Vi ønsker i stedet, at vores strategi for fartkontrol tager afsæt i den meget velfungerende svenske model med ubemandede kameraer, de såkaldte »stærekasser«, der er opstillet på farlige steder i trafikken.



Disse kameraer lægger ikke beslag på politiets travle personale, og de redder mange menneskeliv fordi farten tvinges ned på de farlige steder.



De svenske kameraer er i øvrigt generelt ledsaget af tydelig skiltning med »Fartkontrol«, idet målet for svenskerne er at redde liv, ikke at det skal skæppe i statskassen.



Lige nu afventer vi resultatet af et udvalgsarbejde på tværs af Justitsministeriet og Transportministeriet. Jeg forventer, at dette udvalg barsler med en rapport inden for en overskuelig fremtid.



Derefter kan vi på tværs af partier drøfte og fastlægge strategien for fremtidens fartkontrol.



Venstres mål er klart: Vi vil have langt mere fokus på at undgå alvorlige ulykker i trafikken.



Derfor skal fartkontrollen koncentreres på farlige steder, frem for at fotovogne holder på lur på sikre strækninger.



Herunder f.eks. ved skoler, børnehaver og vejarbejder. Vi ønsker færre fotovogne. Og vi ønsker opsætning af ubemandede stærekasser med tydelig skiltning på de farligste steder i trafikken. Desuden arbejder vi videre med konceptet »Fart med fornuft«, der drejer sig om at fartgrænserne kommer i bedre harmoni med de faktiske forhold.



Eksempelvis at farten på sikre landeveje hæves til 90 km/t. Det vil styrke den generelle respekt for fartgrænser - og dermed også styrke trafikmoralen samt trafiksikkerheden.



Kristian Pihl Lorentzen,



MF og transportordfører



for Venstre,



Hermelinvej 4,



8643 Ans

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her