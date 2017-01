Vi tøver ikke med at indføre prikfri målere

I Skive Folkeblad 19. januar fremstiller Erik Mortensen sig selv som det eneste udvalgsmedlem, der vil diabetikere det godt i Skive Kommune. Det er ikke korrekt. Hele udvalget vil, at diabetikere i Skive Kommune får den bedst mulige behandling.



For godt to tusind år siden var der en klog mand, der sagde: Når debatten er tabt, bliver bagvaskelse taberens værktøj.



Det værktøj vælger Erik Mortensen at bruge konstant. Det gælder overfor øvrige byrådskollegaer, det gælder overfor forvaltningen, det er naturligvis helt Erik Mortensens valg. Vi er dog mange, der gerne vil, at vi kunne nå til et punkt, hvor vi kunne forholde os til indhold fremfor postulater, der ikke holder.



Hvis vi som byrådsmedlemmer begynder at gå imod vore juristers anbefalinger, så er vi på vej ud på et skråplan, som jeg ikke kan overskue konsekvenserne af.



Venlig hilsen



Anders Bøge,



Kühls Allé 22,



7800 Skive

