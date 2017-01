Liv i Maritime drømme

I læserbrev medio november 2016 orienterede jeg om nogle af de planer, som »Maritime drømme« - en arbejdsgruppe under byudviklingsudvalget i Skive, arbejder med.



Der sker noget med arbejdet.



Beplantningen ved Marienlyst Strand er blevet trimmet, således at der nu er udsigtskiler, der giver udsyn over vandet. Dejligt at Parkvæsenet arbejder så hurtigt - det skal de have ros for.



Angående bænke langs Havnevej, Strandvejen og Strandstien har Krabbesholm Højskole givet tilsagn om, at de gerne vil designe bænke til opsætning på denne strækning. Det er vi rigtig glade for. Et nyt hold designelever, der netop er startet, skal arbejde med projektet.



Når bænken er designet, er det planen, at bænkene skal sælges til virksomheder. Virksomheden vil som modydelse få et skilt på bænken hvor der står: »Denne bænk er sponseret af xxx« – en rigtig god reklame at være sponsor på »Mormorbænken«, »Kærestebænken« eller hvad nu bænkene kommer til at hedde.



Så skulle der allerede nu være virksomheder, der er interesseret i at erhverve en bænk, hører jeg meget gerne fra jer.



Teknisk forvaltning har ansøgt Kystdirektoratet om tilladelse til sandfodring ved Strandtangen og ud langs strandstien. Der er lang sagsbehandlingstid, men dialogen er startet, og det er første skridt.



Suttetræet i Krabbesholm Skov bliver snart en realitet. Produktionshøjskolen Marienlyst vil med et hold elever udføre det arbejde, der skal gøres, for at Suttetræet kommer til at fungere.



I samarbejde med byarkivar Niels Mortensen er der igangsat planlægning af navngivning af hovedstierne i Krabbesholm Skov.



Dejligt at der er gang i realiseringen af elementer i Maritime drømme.



Bodil Dahl Christensen,



tovholder for Maritime



drømme,



Petuniavej 254,



7800 Skive

