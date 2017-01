Politikere inviterer hinanden i teatret

Når Ludvig Holbergs satire fra 1722, »Den politiske kandestøber«, vises i Kulturcenter Limfjord (KCL) mandag den 27. marts, vil Skive Kommunes direktion og medlemmerne af Skive Byråd være at finde blandt gæsterne.



- Det er kultur- og fritidsudvalget, der har valgt at invitere kommunens direktion og byrådsmedlemmer, fastslår Ditte Staun (R), der er formand for udvalget.



Ønsket om at invitere direktion og byrådskolleger med, når Henrik Koefoed giver kandestøberen, der hellere vil være politiker, er langt fra af ny dato.



Det var allerede på udvalgets lukkede dagsorden i november i fjor, hvor flere byrådsmedlemmer undrede sig over, at invitationen ikke var på den åbne dagsorden.



- Det er der ikke noget odiøst i. Det skyldes, at der var tale om en aftale med Skive og Omegns Teaterkreds, der arrangerer forestillingen, forklarer Ditte Staun.



Hvad kultur- og fritidsudvalget skal betale for billetterne fremgår ikke, eftersom dagsordenen er lukket, men flere nævner, at ledsagere skal betale 215 kroner for at være med.



- Ønsker politikerne at have ledsagere med, skal de selv betale, fastslår Ditte Staun.



Det var et enigt udvalg, der stod bag beslutningen, men det er langt fra alle politikere, der vil deltage.

