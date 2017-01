Alex Lind er død

Spøttrup Kommunes tidligere borgmester Alex Lind er død. Han blev 72 år.



Alex Lind, som boede i Rødding, var socialdemokratisk borgmester i Spøttrup Kommune fra 1986 til 1998. Han var den eneste borgmester i kommunes historie, som formåede at blive genvalgt to gange.



Senere sad han i Viborg Amtsråd, og han var medstifter af foreningen »Det Skæve Danmark«.



Da Alex Linds lange indsats i politik gik mod sin afslutning, blev han i 2005 tildelt ridderkorset af dannebrogordenen.



Trods sine mange hverv var Alex Lind et meget privat menneske, og intet var vigtige for ham end familien.



Vi bringer en nekrolog over Alex Lind i lørdagens avis.

