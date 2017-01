Annemette fandt et stykke plastik i McDonald’s-burgeren

Torsdag eftermiddag havde 23-årige Annemette Rasmussen fra Hald set frem til at sætte tænderne i en Tasty Cheese-burger fra McDonald’s i Skive.



Men det var ikke kun salat og en saftig bøf, der var i burgeren. Efter et par bidder fandt Annemette Rasmussen ud af, at der gemte sig et plastikstykke på størrelse med en tommelfinger mellem bollen og kødet.



- Jeg blev noget chokeret. Det var virkelig uhygiejnisk, og det er bare slet ikke okay, siger Annemette Rasmussen.



Hun klagede til McDonald’s-restauranten, men fik blot at vide, at hun kunne få en ny burger.



Restaurantchef Thomas Guldbrønd erkender fejlen og henviser ellers til Pia Tobberup, der er pressechef i McDonalds i Danmark.



- Det bør og må ikke ske, og det er noget, vi ser med stor alvor på. Vi har normalt store krav til både personale og leverandører, og vi vil finde ud af, hvor fejlen er sket, siger Pia Tobberup.



Hun understreger, at det er meget sjældent, at burger-kæden finder fremmedlegemer i deres produkter.



- Vi har strenge procedurer i vores køkkener. Hvor der arbejder mennesker, vil der også kunne ske fejl, men vi gør alt for at undgå, at det sker igen, siger Pia Tobberup.

