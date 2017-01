Muligt gensyn med kroatisk spydspids

I vrimlen af mere eller mindre kuriøse, udenlandske tilbud havde Skive IK i sidste uge taget imod et enkelt og givet den 27-årige kroat Ante Babic lov til at kigge forbi til tre dages prøvetræning.



Det var på anbefaling af en af træner Kim Kristensens kontakter, og den anbefaling viste sig at være ikke så tosset endda.



Ante Babic er nu sendt videre i systemet, men nåede at vise sine evner i en grad, så sportschef Jesper Larsen ikke afviser muligheden for at tilknytte ham på et tidspunkt.



- Indtil videre er der ikke truffet beslutninger om det ene eller det andet. I første omgang har han været forbi hos os, og det var det. Han var en rigtig dygtig fodboldspiller - vi blev bekræftet i det, vi vidste, at han ikke var i særlig god form, men man kunne godt se, han har spillet på rigtig højt niveau, siger Jesper Larsen.



Ante Babic blev desværre skadet allerede på andendagen af sit ophold i Skive og trænede derfor ikke fuldt med.



- Men han fik vist det, vi håbede på. Og hvis han skal til SIK, bliver der ikke på nuværende tidspunkt, men måske senere. Han er ikke aktuel til foråret, men det kan være, han er det til sommer, siger sportschefen.



Inden der laves en aftale om en prøvetræning, er der som oftest taget en snak om, hvad en spiller vil koste »i drift«. Det var også tilfældet med Ante Babic, og der var ikke noget, som afskrækkede Jesper Larsen.



- Nu skal vi jo dreje hver eneste mønt, men han var ikke en spiller, som ville vælte hverken det ene eller det andet. Det var bare ikke nu, han skulle hertil.



Ante Babic viste sig frem som angriber, men har senest spillet i forsvaret i den kroatiske klub NK Neretvanac Opuzen, som hører hjemme i tredjebedste række.



- Han kan dække stort set alle positioner på banen. Han har spillet back, han har spillet kant, og han har spillet angriber. Det var også en af årsagerne til, vi gerne ville se ham, fordi vi gerne vil have fleksible fodboldspillere. Og det må man om nogen sige, han har været.

