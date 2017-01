Manuskript til Politiskolen skrives om

»Politiskolen« er en serie af amerikanske komediefilm, hvoraf de første seks blev lavet i 1980’erne. Den syvende og hidtil sidste film, »I Moskva«, havde premiere i 1994. Generelt levede filmene på »lavkomik«.



Nu udspiller den ottende og nyeste Politiskolen-episode sig i det danske politiske landskab. Om det munder ud i en ottende film med titlen »I Herning«, er nok tvivlsomt, for manuskriptet er ikke færdigskrevet.



Torsdag meddelte justitsminister Søren Pape Poulsen (K), at den nye politiskole i Vestdanmark ikke behøver at blive placeret i Herning, som det tidligere er blevet meldt ud. Dermed forsøgte justitsministeren at bringe forhandlingerne om en ny skole ud af det dødvande, de har befundet sig i, siden hans forgænger på posten, Søren Pind (V), - uden at ville svare på spørgsmål om hvorfor - at en kommende vestdansk skole skal placeres i Herning. Og at det skal være en skole i nybyggeri.



Sagen har udviklet sig til en regulær møgsag for regeringen. Ikke mindst for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der fra mange sider er blevet mistænkt for at ville placere politiskolen i Herning som en form for »tak for hjælpen« til Hernings borgmester Lars Krarup. Han støttede som bekendt Lars Løkke, da han var i sit livs stormvejr i juni 2014 og på et dramatisk Venstre-møde i Odense stik mod forventning beholdt posten som partiets formand.



Kommentator hos Altinget, Erik Holstein, kaldte det fredag for et stort personligt nederlag for Lars Løkke Rasmussen, hvis det ender med, at Herning ikke får politiskolen. For Søren Pape er det mere en sag, han har arvet, og der gælder det om at lukke den sag så hurtigt og pragmatisk som muligt.



Søren Pape fastholder, at han helst så politiskolen lagt i Herning. - Men hvis det er en sten på vejen for, at vi kan få en nybygget skole, som vi mener er det bedste for politiet, så må vi jo opgive det krav, sagde han til DR.



Regeringens problem er, at tanken om en nybygget politiskole i Herning ikke er klappet af med de to største parter i politiforliget, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Derfor ser forhandlingerne om en ny politiskole i Vestdanmark heller ikke lovende ud for regeringen forud for møderne med netop S og DF i næste uge.



Regeringen ønsker fortsat et nyt byggeri, mens de øvrige partier vil bruge eksisterende bygninger til at oprette den nye politiskole. Det mest sandsynlige er, at regeringen også kommer til at bøje sig på den del.



Holdningen hos DF og S er helt klar. Det er billigere at etablere skolen i eksisterende byggeri, og der er masser af egnede, tomme bygninger rundt om i landet. Og uden de to store partiers tilslutning er der ikke flertal for en nybygget politiskole.



Hvis en skole skal have til huse i nybyggeri, vil det ifølge Rigspolitiet tage 38 måneder, inden skolen kan tages i brug. En rapport fra Rigspolitiet angiver, at en skole indrettet i eksisterende byggeri i Holstebro vil kunne stå færdig 11 måneder hurtigere. Herning har længe tilkendegivet, at et nybyggeri der vil kunne stå færdigt på 22 måneder, og nu kan kapløbet kommunerne imellem nærmest begynde forfra.



Skive Kommune meldte sig for snart et år siden for alvor ind i kampen om politiskolen, da kommunen sendte et prospekt til Bygningsstyrelsen, der i samarbejde med Rigspolitiet var ved at foretage en analyse og vurdering af mulighederne for etablering af en politiskole i Vestdanmark



- Der er mange gode grunde til, at den nye politiskole vil ligge optimalt her i Skive. Skive ligger helt centralt i Jylland, og vi har et af landets mest solide rekrutteringsgrundlag, sagde borgmester Peder Christian Kirkegaard dengang. Han henviste til, at Skive Kaserne hvert år udklækker 500-600 værnepligtige, hvoraf en del efterfølgende søger ind på politiuddannelsen.



Selv om Skive sagligt bedømt har gode argumenter, bliver byen ikke udpeget som hjemsted for et nyt uddannelsescenter for politiet. Det er nærmest utænkeligt, at en ny skole placeres så langt mod nord i Jylland, når Rigspolitiets rapport nævner andre, mere centralt beliggende byer.



Så skal der i hvert fald foretages mange ændringer i manuskriptet til »Politiskolen 8«.



