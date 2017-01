Fødselar med dumpekarakter

Om mindre end et år har vi kommunalvalg. 10-året for kommunalreformen kan fejres som en udskældt fødselar. Reformen lever ikke op til dine og mine forventninger til serviceniveauet ifølge flere undersøgelser. Hver 10. dansker giver den statistisk set dumpekarakter.



Danske Handicaporganisationers formand, Thorkild Olesen, har udtalt, at kommunalreformen har sat handicapområdet 100 år tilbage. Og ja, det er afgjort sværere nu end tidligere at være »dem, som de andre ikke vil lege med«, som Kim Larsen synger.



Hvorfor? Fordi mennesker ikke kan presses ned i noget Excel ark. Cellerne er for trange. Regneark dur kun til tal. Tal absolut blottet for medmenneskelig forståelse og empati. Den mangfoldige vifte af mennesker med handicap og det omkringliggende sociale netværk har brug for et talerør. Også i Skive Byråd efter kommunalvalgkampen 2017. Her befinder jeg mig gerne med din stemme i ryggen.



Ikke fordi jeg kender alt til alt, blot fordi jeg selv er kørestolsbruger. Men jeg vil gerne være dit talerør. Jeg vil gerne give din måske spage røst større gennemslagskraft. Handicap- og socialpolitik som helhed trænger til at blive italesat. Ordentligt. Jeg kommer ikke til at bruge tid eller spalteplads på politiske drillerier og personfnidder.



Som talerør har jeg to øjne, to ører, én mund og ét bankende hjerte. En pointe der ofte glemmes i den politiske debat. Specielt efter valghandlingen. Derfor opsøg mig gerne enten personligt, på sociale medier eller mail via søgetjenester. Jeg lytter gerne, og glemmer ikke. Jeg ved både hvorfra og af hvad, jeg kommer. Selv med hjul og motorkraft under mig, kan jeg ikke være alle steder. Din tillid og dine inputs er derfor væsentlige. Dialog er en demokratisk grundpille.



Handicap- og socialpolitik er ikke mit eneste fokus. Sammenhængskraften i samfundet og lokalsamfundet er vigtig. Væsentligt er det dog også, at socialpolitik, erhvervslivets vilkår, bosætning med mere ikke er hinandens modsætninger. Tværtimod.



Lone Bak-Pedersen,



byrådskandidat for



Skive Konservative,



Frugthaven 95,



7800 Skive

