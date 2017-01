Computerspil skal hive flere drenge ind i lærdommens hellige haller

Parkeringspladserne var konstant fyldt til sidste bås. Og det myldrede med potentielt kommende elever og forældre, der snakkede med nuværende elever og deres lærere.



Lørdag var der åbent hus på Skive Gymnasium & HF, hvor blandt andre 18-årige Martin Balleby, Roslev, troppede op.



Han regner med at søge ind på HF til sommer.



Og det kan meget vel ende med at blive på den nyoprettede linje for eSport, hvor man spiller og dyrker computergames.



- Ja, for det åbner også op for et større fællesskab, siger Martin Balleby, der selv spiller computerspillet Counter-Strike til daglig.



Han mener, at der er gode job- og fremtidsmuligheder i at dygtiggøre sig inden for computerspil.



I de senere år nyder computerspil tilsyneladende en helt anderledes høj status end for år tilbage, hvor mange nok mente, at spillene var forbeholdt børn og unge - og voksne drengerøve.



Skive Gymnasium & HF vil netop gerne have hevet nogle flere drenge som Martin Balleby indenfor i læreranstaltens hellige heller, hvor kønsfordelingen klart er i pigernes favør.



- Vi vil gerne have flere drenge ind. Der må være nogle, vi kan hive ind med det her, lyder det fra innovationslærer Anders Teglgaard Kjær, der har taget initiativ til den nytænkende eSport-linje. Noget, som kun et par andre gymnasier i landet indtil nu har gjort sig erfaringer med.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: