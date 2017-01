Forhandlinger fortsætter: Konkursramt Skive-firma kan få nyt liv

- Vi er fortsat i forhandlinger med en eventuel investor omkring en eller anden form for aktiviteter i et nyt selskab.



Det oplyser direktøren for det konkursramte firma, Braarup Maskinfabrik A/S, Michael Thomasen.



Virksomheden er begæret konkurs, og det videre forløb finder sted i Skifteretten i Viborg.



Mellem 15 og 20 medarbejdere har mistet jobbet som en direkte konsekvens af de økonomiske omstændigheder for virksomheden på Egerisvej i Skive.



Michael Thomasen har de seneste dage arbejdet på et forsøg på at finde nye investorer til den over 80 år gamle virksomhed, som han for en del år siden overtog efter sin far.



Lykkedes ikke



Det lykkedes ikke at redde stumperne og undgå en konkurs for det nuværende firma.



Flere medarbejdere forsøger gennem deres fagforening at få løn gennem LG, Lønmodtagernes Garantifond.



Imens forhandler Michael Thomasen på at få gang i aktiviteter i et nyt selskab. Hvilket resultatet, forhandlingerne vil munde ud i, forventes først at vise sig i løbet af nogle dage.



Joan Laurberg



joan@skivefolkeblad.dk

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her