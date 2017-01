Arthur cyklede i morgengry for kulturhovedstad

I dag sker den officielle åbning af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.



I alle kommuner i den midtjyske region har der derfor i dag været cykling i det spæde morgengry, også kaldet Dawn Ride.



I Skive Kommune foregik Dawn Ride i Rødding med en 5,5 kilometer cykeltur fra Spøttrup Kulturhal, ned gennem Rødding, forbi middelalderborgen og tilbage igen.



Kun en håndfuld cyklister havde valgt at bruge den tidlige lørdag morgen på en smuk cykeltur ved 8.30-tiden, mens solen stod op.



En af dem var 11-årige Arthur Sheerman fra Rødding, der havde pyntet sin seje cykel med flotte neonfarvede strips og masser af lygter, som lyste op, mens morgengryet viskede mørket væk.



Arthur trillede af sted sammen med to drabeligt klædte drabanter fra Spøttrup Borgs Venner og museumsinspektør Sam Wullum i kongeligt kostume.



Sam Wullum kan nu konkludere, at det rent faktisk er muligt at sidde i en cykelsaddel og trampe i pedalerne, mens man er iført en middelalderlig skampose.



Ditte Staun (R), formand for kommunens kultur- og fritidsudvalg, sendte det lille cykelhold af sted.

