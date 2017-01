Fin fest for nyt år

Skuespiller Rasmus Bjerg fyrede champagneproppen af lige på slaget i musikstykket Champagnegaloppen, da han fredag aften sammen med Prinsens Musikkorps afsluttede en festlig nytårskoncert i Kulturcenter Limfjord i Skive.



Prinsens Musikkorps, der har base i Skive, tager hvert år tager på nytårsturné. Årets udgave af nytårskoncerten er god. Prinsens Musikkorps er som sædvanlig i storform. Og med Rasmus Bjerg har orkesteret en solist, der falder i publikums smag.



- Han er en mand med noget humor i, sagde en kvinde på vej ud efter koncerten.



- Ja, han er godt nok fin, svarede hendes ledsager.



Rasmus Bjerg, som ses på billedet, var ikke blevet »trimmet« til koncerten. Han er lidt rund. Hår og skæg får lov at gro. Det er han nødt til. For han skal ligne sangeren John Mogensen, der døde i 1977.



- Jeg har fået det ærefulde hverv at spille John Mogensen i Ole Bornedals næste film, fortalte Rasmus Bjerg.



Han havde smidt jakken og blottet et par røde seler, som maven trak i. Som John Mogensens mave og seler. Og så gav han et medley af sange af John Mogensen med en indlevelse og en stemme, der tyder rigtig godt for Ole Bornedals næste film.



Og så fik Rasmus Bjerg altså champagneproppen til at flyve ud til publikum, og Prinsens Musikkorps spillede Champagnegaloppen sikkert hjem i deres hjemby.



- Det var en skøn aften, sagde en kvinde fra publikum efter koncerten.

