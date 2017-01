Sejr til sløje startere

Spillerne var længe om at finde sig selv - og publikum længe om at finde en grimasse, der ku’ passe - da Skive fH lørdag havde besøg af Korsør-Slagelse.



Der gik nemlig lige over 25 minutter, før skibonitterne kom foran første gang. Og modstanderen ligger altså i rækkens bund og blev slået med 13 mål af SfH’erne på egen bane først på sæsonen.



I lyset af Skives sløve start gik det ikke helt så galt for vestsjællænderne denne gang. 28-22 stod det til hjemmeholdet på tavlen efter 60 minutter, og selv om der den sidste halve time var flere lækkerier for entreen, så efterlod SfH’erne et indtryk af et hold, der endnu er et stykke fra at indfri potentialet.



Ubestridt bedste spiller var målmand Jakob Weinreich, som fejrede sin 21 års fødselsdag med 20 redninger.

