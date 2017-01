Kun et point til de lokale

Begge lokale 2. divisionshold i håndbold var i aktion lørdag eftermiddag - og de måtte nøjes med en tynd pointhøst.



HRH var i Herning og led et 23-21 nederlag til HC Midtjylland - var bagud 20-16 med 10 minutter igen, men en slutspurt gav ikke noget trods 9 mål i alt af Niclas Søvsø.



Stoholm var i Aars og udfordrede Jess Baks Team Vesthimmerland, og her skulle Peter Laursen og Co. for anden gang i træk nøjes med uafgjort.



Det udlignende mål til 24-24 hakkede Casper Søegaard ind med tre sekunder igen, efter Stoholm havde været bagud 19-14.



Stoholm blev »distraheret« af, at kamptrøjerne var blevet glemt derhjemme, så midtvejs i 1. halvleg skulle truppen igennem et trøjeskift. (billedet).



Fuld reportage fra de to opgør i bladet mandag.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: