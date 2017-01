Skive fH-træner: Der er grund til rynker i panden

Sidste fredags nederlag i Lemvig har sat Skive fH under pres.



Hvis håndboldmændene skal gøre sig forhåbninger om at rykke i Ligaen uden et kval-spil, så skal de sidste 12 kampe formentlig vindes - samtidig med at Nordsjælland skal smide yderligere 2 point.



Første skalp i dusinet er Korsør-Slagelse, som slider i den anden ende af rækken for at komme væk fra direkte nedrykning.



- De spiller deres chance, som vi spiller vores. Så længe de har alt at spille for, forventer jeg, de kommer med fuld ild, men det forventer jeg sandelig også, at vi gør, for vi har en oprykning at kæmpe for, og den vil vi forfølge lige så længe, vi kan, siger cheftræner Ole Bitsch.



Nedturen i Lemvig har ført til en vigtig snak på holdet omkring den indsats, der lægges for dagen i kamp.



- Er man der ikke på indstilling og parathed i hver eneste kamp, så bliver det svært, uanset hvem man møder. Så er det ligegyldigt, om de hedder Nordsjælland, Korsør-Slagelse eller noget helt tredje, for der er så mange dygtige håndboldspillere.



- Vi ved, at når vi spiller på top, er vi et markant bedre hold end de fleste, men det kræver, der er en indsats bag, så vi har haft en snak om hvad der skal til for at løse de opgaver, vi kommer ud i. Det handler dybest set om at give noget af sig selv og give noget til holdet, og udstråle hvor meget man vil det her projekt. Det er nogle elementære og helt centrale ting for os, som man gerne skal kunne spejle sig lidt i mod Korsør-Slagelse, siger Ole Bitsch.



- Efter kampen i Lemvig var der grund til at løfte øjenbrynene lidt og få lidt rynker i panden, for der var nogle elementære ting af dem, vi gerne vil stå for, vi lige glemte i den kamp. Det kan vi leve med, hvis det var en engangs-forestilling, for så kommer vi endnu stærkere igennem.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: